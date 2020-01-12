В Ірані з новою силою спалахнули антиурядові протести, що розгорілися через збитий український Боїнг

Прості іранці продовжують протестувати проти свого керівництва, яке раніше зізналося у тому, що український літак зі 176 людьми на борту був нібито помилково збитий іранськими військовими.

Масові акції протесту другий день проходять по всій країні. У соцмережах публікують відео з мітингувальниками, які скандують: «Ганьба Хаменеї. Їдь з країни» і «Наш ворог не США, наш ворог – Ісламська Республіка. Це справжній голос іранського народу».

Жителі Тегерана розвісили в іранській столиці жалобні плакати в знак солідарності з родичами жертв катастрофи Boeing 737. Написи на них свідчать: «Ми всі співчуває» і «Співчуття сім'ям загиблих».

Також з'явилася інформація про те, що в ході масових протестів іранські силовики затримали посла Великобританії в Ірані Робі Макейра. Повідомляється, що дипломата звинувачують у «підбурюванні до протестів».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері в суботу, 11 січня, в Ірані спалахнули масові протести. Люди вийшли на вулиці після того, як їх уряд визнав, що український Боїнг-737, на борту якого перебувало 176 осіб, 8 січня був збитий під Тегераном іранської ракетою. Більшість пасажирів літака були іранцями, і зараз жителі країни вимагають жорсткого покарання для її керівництва.

Люди викрикують антиурядові гасла і скандують: «Безсоромний», «Смерть диктатору!». На тлі загострену обстановки почалися сутички протестувальників і поліції.

З'явилася інформація про те, що сили безпеки Ірану відкрили вогонь по демонстрантах перед Університетом Аміра Кабіра. Також повідомлялося, що правоохоронці застосували проти людей сльозогінний газ.

Нагадаємо, що Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України ракета збила їх з-за "людського фактора". Така заява прозвучала на державне телебачення Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік.

مردم به قدرت خویش

آگاه شده‌اند#تهران

خیابان انقلاب - آزادی pic.twitter.com/HAJjFQSx5W — Alireza Sadeghi (@Sadeghi_JR) January 12, 2020

Нагадаємо, бунт в Тегерані через "Боїнг": поліція труїть людей газом, чутна стрілянина.

Як повідомляла Politeka, у США зробили гучну заяву про катастрофу українського лайнера: «Збили навмисне».

Також Politeka писала, що Іран загрожує родичам загиблих в Боїнгу: «Якщо хочете отримати останки близьких…».