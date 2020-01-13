Якутський шаман Олександр Габишев вирішив зібрати добровольців для повалення президента Росії Володимира Путіна

Активіст, що встиг прославитися, не залишає свої спроби змінити президента в Росії. Як стало відомо з його нового відеозвернення, шаман вирішив відновити свій піший похід на Москву і вже визначився з датою (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він стверджує, що його мета – «вигнати демона», як він називає російського президента.

Втім, на цей раз Габишев вирішив діяти не один. Він закликав добровольців «зі всього світу» приєднуватися до нього.

«Я – воїн. Я обрав шлях воїна. Це тільки для мене, це мій хрест. Я нікого не закликаю ні до зброї, ні до силових методів. Мирним шляхом, хлопці, йдіть», - заявив Габишев.

Крім того, він повідомив, що незважаючи на спроби російського суду зупинити його, новий похід на Кремль відбудеться в березні.

«Я підкоряюся тільки закону Бога. Він сказав у березні, значить, у березні», - оголосив шаман.

Раніше ми писали про те, що в Якутії Російської Федерації затримали шамана Олександра Габишева, який знову зробив спробу походу на Кремль. Відео затримання опублікував в мережі очевидець, правозахисник Олексій Прянишников. Судячи з кадрів, правоохоронці перекрили трасу, щоб зупинити і затримати Габишева.

Габишев став відомий влітку 2019 року, коли пішки вирушив з Якутії до Москви, щоб "вигнати Путіна з Кремля". Його заарештували 18 вересня за "публічні заклики до екстремістської діяльності".

Пізніше медична експертиза встановила, що Габишев - несамовитий. І ось тепер, 8 грудня він знову висунувся до Кремля. Правда, на цей раз, повідомлялося, його оточують двоє супутників і чотири собаки.

Раніше ми повідомляли, після першого невдалого походу Олександр Габишев записав відеозвернення до президента Росії Володимиру Путіну. Він заявив, що не має наміру припиняти свій похід до Москви, планує знову зібрати свій загін і відправитися в шлях. Завершити свою місію Габишев планує до 2021 році.

Нагадаємо, з шаманом, налякавшим Путіна, розправилися в Росії, злили відео в мережу.

Як повідомляла Politeka, вигнання Путіна з Кремля: шаман відновив похід з новими силами.

Також Politeka писала, що з друзями шамана, який налякав Путіна, розправилися в Росії: скандальні подробиці.