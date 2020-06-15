В мережі висміяли зникнення величезного напису «Росія», нанесеного на місцеву ГЕС в якості акції з нагоди національного свята

12 червня росіяни відзначали так званий День Росії. З цього приводу на Саяно-Шушенську ГЕС нанесли величезний напис «Росія» в кольорах триколора. Організатори акції запевняли, що напис вийде настільки великим, що його буде видно з космосу.

Однак, проіснував напис зовсім недовго. Вже 15 червня РосЗМІ повідомили, що він буквально витік в річку Єнісей. Відомо, що довжина напису становила 570 метрів, а висота – 52 метри. Його малювали 15 художників, яким знадобилося понад 9 тисяч літрів фарби. У мережі з'явилися фотографії зі стікаючим з ГЕС написом.

Користувачі соцмереж активно обговорюють цей конфуз. Багато хто побачив в ньому символічний знак.

«Після цього режиму не залишиться нічого живого і не споганеного! (((( 9 тис літрів фарби у річку((«, «Була і спливла символічно», «Аквареллю чи що малювали», «- Наташ, все сплило. - Ми не впоралися - Росії більше немає, Наташ», «бюджетні Гроші освоїли. Поставлене завдання виконали. Молодці», «Дуже символічно! Замах на рубль, а удар на копійку», «таку країну злили», «Сподіваюся, прогноз скоро збудеться», «Екосистема Єнісею страшно рада», «Вона на дні», «Дуже хороший знак», - пишуть люди.

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