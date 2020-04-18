У Москві помер заступник путінської фракції «Єдина Росія» Іван Жуков

Російський політик, депутат мособлдуми помер у суботу, 18 квітня. Раніше у нього був діагностований «уханьський» вірус, при цьому офіційна причина смерті поки не розголошується. Повідомлення зі співчуттями у зв'язку з кончиною Жукова з'явилося на сайті мособлдуми.

У той же час, глава Богородського міського округу Ігор Сухін в своєму Instagram написав, що політик помер саме від вірусу.

«Чортів коронавірус вирвав тебе з нас. Всі ці дні ми говорили один одному: Жуков одужає. Звичайно, впорається, здолає. Так, в реанімації, але видереться ж», - написав Сухін.

Жукову було 63 роки. Він був депутатом Московської обласної думи з 1997 року. Також політик керував фракцією «Єдина Росія», яку всі в РФ знають як партію президента Володимира Путіна, III, IV, V скликань. У нинішньому VI скликання обіймав посаду заступника голови фракції і входив до комітету з питань будівництва, архітектури, ЖКГ та енергетики.

До цього ми писали про те, що мер російського міста Тулун потрапив у страшну ДТП на трасі Іркутськ-Красноярськ. Дружину Юрія Каріха померла на місці аварії. Сам глава міста опинився в лікарні у важкому стані.

Транспортний засіб влетіло в КамАЗ, який стояв на узбіччі. ДТП сталася в Черемховском районі, що в Іркутській області. Юрій Карих є мером міста Тулун і полягає в провладної партії "Єдина Росія", яка виконує волю Володимира Путіна, президента Росії.

Нагадаємо, соратник Путіна з дружиною розбилися у смертельній ДТП.

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