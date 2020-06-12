Президент РФ Володимир Путін вперше за місяць покинув свій "карантинний" притулок - на честь Дня Росії. До цього він виходив на світ 9 травня

Кадрами з Путіним поділився в Твіттері кремлівський журналіст Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Відзначається, що російський лідер покинув свою резиденцію в підмосковному Ново-Огарьово, щоб взяти участь у публічному заході на Поклонній горі в Москві.

Раніше його прес-секретар Дмитро Пєсков розповідав, що через побоювання підхопити китайський вірус Путін перестав вітатися за руку. Однак під час своєї вилазки 12 червня він і вітався за руку, і обіймав учасників заходу. Маски і рукавичок на ньому не було.

Поява Путіна викликала переполох в мережі. Користувачі кинулися коментувати цюподію:

"Не спітнів, сердешний?)"

"Де маска? А ні, все гаразд..."

"Цирк"

"Діду розваги влаштували"

"Видно, що світло очі ріже. Мало не заплакав через це. Напевно, через те, що довго під землею просидів"

"Дідуся з бункера вивезли погуляти"

"Дід виповз з барлоги? Мабуть всю округу хлоркою залили"

«Поднимается государственный флаг Российской Федерации»: Владимир Путин приехал на церемонию поднятия флага в честь Дня России pic.twitter.com/SJOxfys2DT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 12, 2020

Раніше ми повідомляли "солодкого" Путіна виставили на торги. Торт у вигляді голови російського лідера з'явився на виставці кондитерських виробів в Якутії.

Користувач George Costanza показав фото у Твіттері.

«Голови зроблені у натуральну величину і повністю їстівні. Примітно, що за голову кожного лідера виставлена своя ціна. Так, голову-торт чинного президента пропонується купити за 6900 рублів», – йдеться в підписі до знімків.

Нагадаємо, росіян привітали з Новим роком скульптурою з гною.

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