Андрій Макаревич влучно прокоментував залежність росіян від телебачення і його постійної пропаганди

Лідер знаменитої групи «Машина часу» відомий своєю сміливою критикою російської влади. На цей раз він прокоментував хвилю критики, з якою росіяни обрушилися на новий серіал «Зулейха відкриває очі», знятого за мотивами однойменного роману татарський письменниці. У РФ багато лають серіал, за те, що в ньому нібито «перебрехали» сюжет книги. Однак, Макаревич звернув увагу на те, що в Росії в принципі не люблять читати книги, віддаючи перевагу телебаченню.

«Що таке? Книжка про одне, фільм про інше? Та ні. Книжка хороша, фільм поганий? Теж немає», - зауважив музикант.

Він підкреслив, що населення Росії розділилося на два різних «біологічні види», один з яких сприймає тільки телевізор. За словами Макаревича, саме для того самого другого «види» і намагаються російські пропагандисти.

«Просто населення наше чітко розділилося на два, вибачте, біологічних виду. Одному виду властиво читати книги. Інший вид дивиться телевізор. Про інші відмінності між ними промовчу - закидають гі*ном. Наші пропагандисти за шість років провели бездоганну селекцію. Плоди, правда, тільки починаємо пожинати», - жорстко підсумував артист.

В коментарях до його посту багато росіяни погодилися з його висновками про розшарування суспільства у них в країні.

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