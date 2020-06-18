Володимир Путін може використовувати жителів окупованого Донбасу, яким роздали російські паспорти, для того щоб утриматися в президентському кріслі

Про нову схему Кремля розповів в аналітичній статті в таблоїді Bild оглядач Юліан Рєпкє. Він нагадав про те, що близько 200 тисяч українців на окупованих територіях незаконно отримали російські паспорти, тим самим отримавши право голосу на референдумі щодо конституційних поправок, який повинен пройти в Росії вже 1 липня. Відомо, що Путін має намір використовувати ці поправки для обнулення своїх президентських термінів.

Рєпкє вважає, що в Кремлі хочуть скористатися цим шансом.

«200 тисяч українців раптово отримали право голосу на конституційному голосуванні завдяки незаконним російськими паспортами...Путін зараз використовує крайні методи, щоб забезпечити собі додаткові голоси для майбутнього голосування», - заявив він.

Експерт звернув увагу на те, що запропоновані поправки підтримують лише 44% росіян, тому Путіну як ніколи важливі голоси. При цьому раніше вже було оголошено, що жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами зможуть проголосувати на референдумі. Рєпкє вважає, що ще більше дестабілізує ситуацію в Україні.

Експерт також припустив, що для того, щоб забезпечити собі необхідні голоси Путін буде вивозити електорат з Донбасу до Росії на автобусах.

У свою чергу, член Комітету у закордонних справах Бундестагу і представник з питань Східної Європи від партії Зелених в Бундестазі Мануель Саррацин зазначив, що цей план може розглядатися як подальший крок до підготовки анексії Донбасу. Він вважає, що уряд Німеччини має звернути увагу на цю ситуацію і «чітко заявити те, що всі і так бачать: Путін не хоче миру на сході України».

Нагадаємо, окупанти висунули Україні зухвалий ультиматум по Донбасу: "до 19 червня...".

Як повідомляла Politeka, десятки ветеранів відправили в "чистилище" через Путіна: що відомо.

Також Politeka писала, що прорив України на шляху до НАТО насторожив РФ, в Кремлі б'ють тривогу: "ми змушені...".