Ксенія Собчак публічно накинулася на одну з головних соратниць Володимира Путіна Марію Захарову
Напередодні офіційний представник російського МЗС, яка неодноразово відзначалася неадекватними висловлюваннями на адресу України, раптово в досить різкій формі запропонувала головному російському опозиціонеру Олексію Навальному провести дебати, однак пізніше сама ж відмовилася від цієї ідеї під дивним приводом, при цьому звинувативши опонента в боягузтві. Як повідомляє Politeka.net, Собчак жорстко розкритикувала таку поведінку представниці МЗС РФ у своєму Instagram.
«Марія! Ви називаєте себе публічним політиком, але при цьому багато років боїтеся відповісти на будь-які питання до вас недружніх змі, вважаючи за краще завжди тих, хто сперечатися з вами не буде», - написала Собчак, яка раніше брала участь в президентських виборах в ролі кандидата.
Ведуча запропонувала Захарової провести дебати вже не з Навальним, а з нею.
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«Я готова змусити вас відповісти за всю ту нісенітницю, яку ви несете, за вашу брехню, і за те, як ви прикриваєте порожньою балаканиною бездарну міжнародну політику РФ… Але тільки щось мені підказує, що трус у даній ситуації не Навальний, а ви. І боягуз і брехун і пропагандист. Готова довести вам це приблизно хвилин за 40. Чекаю відповіді!», - підсумувала ведуча.
Зазначимо, що Захарова поки не удостоїла її відповіддю.
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