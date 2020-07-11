Масштабний мітинг проти президента Володимира Путіна спалахнув у російському місті Хабаровську
Відповідні кадри заполонили інтернет, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Тисячі протестувальників вийшли на міську площу, а далі пройшлися вулицями.
Люди вигукували "Путін - злодій" і виступили на підтримку губернатора краю Сергія Фургала, якого заарештували два місяці тому. Його російські власті звинувачують у причетності до діяльності ОЗГ та організації вбивств.
Неадекватна Кравець з «Квартал 95» вразила витівкою на сцені, Кошовий не стримався: відео
Роздягнена зірка "Євробачення" Кончіта Вурс показала себе після зміни зовнішності: "Мій ідеал"
Віра Брежнєва вийшла у світ в шаленому вбранні "райдужної риби": "В Єгипті на тебе б молилися"
Новий податок обрушиться на пенсіонерів, ніяких грошей не вистачить: "По 1 400 гривень за кожен..."
Треба зазначити, що пікет не був узгоджений з місцевою владою, а всі мітинги заборонені в Хабаровську через пандемію китайського вірусу.
За даними російських ЗМІ, через акцію виникли труднощі в роботі швидкої допомоги, так як мітингувальники заблокували три вулиці в ході ходи.
Раніше ми вже писали, що по всій Росії почалися масові протести.
Повстали росіяни в Ростові-на-Дону, Уфі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Самарі, а також Санкт-Петербурзі та Москві.
Щоправда, росіяни не виходять протестувати на вулиці, а влаштували цифрові мітинги, оскільки скупчення на вулицях у період пандемії офіційно заборонені. Щоб висловити своє невдоволення використовували програми «Яндекс.Навігатор» і «Яндекс-Карти».
Зокрема, росіяни поскаржилися на відсутність роботи і неможливість її знайти в режимі самоізоляції, а також на велику кількість фінансових проблем - від оплати послуг ЖКГ, кредитів та іпотеки їх ніхто не звільняє. Люди обурені, що президент Путін не робить нічого, щоб вирішити ситуацію, а навпаки переклав всю відповідальність на губернаторів.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.