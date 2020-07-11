Масштабний мітинг проти президента Володимира Путіна спалахнув у російському місті Хабаровську

Відповідні кадри заполонили інтернет, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Тисячі протестувальників вийшли на міську площу, а далі пройшлися вулицями.

Люди вигукували "Путін - злодій" і виступили на підтримку губернатора краю Сергія Фургала, якого заарештували два місяці тому. Його російські власті звинувачують у причетності до діяльності ОЗГ та організації вбивств.

Треба зазначити, що пікет не був узгоджений з місцевою владою, а всі мітинги заборонені в Хабаровську через пандемію китайського вірусу.

За даними російських ЗМІ, через акцію виникли труднощі в роботі швидкої допомоги, так як мітингувальники заблокували три вулиці в ході ходи.

Раніше ми вже писали, що по всій Росії почалися масові протести.

Повстали росіяни в Ростові-на-Дону, Уфі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Самарі, а також Санкт-Петербурзі та Москві.

Щоправда, росіяни не виходять протестувати на вулиці, а влаштували цифрові мітинги, оскільки скупчення на вулицях у період пандемії офіційно заборонені. Щоб висловити своє невдоволення використовували програми «Яндекс.Навігатор» і «Яндекс-Карти».

Зокрема, росіяни поскаржилися на відсутність роботи і неможливість її знайти в режимі самоізоляції, а також на велику кількість фінансових проблем - від оплати послуг ЖКГ, кредитів та іпотеки їх ніхто не звільняє. Люди обурені, що президент Путін не робить нічого, щоб вирішити ситуацію, а навпаки переклав всю відповідальність на губернаторів.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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