Скандальна депутат російської Держдуми Наталія Поклонська поскаржилася на умови самоізоляції у період карантину

Українська прокурор, яка втекла в Росію, несподівано обрушилася з критикою на дії Кремля у зв'язку з пандемією «уханьского» вірусу. Так, на її думку, чиновники роблять недостатньо для того, щоб підтримати і заспокоїти людей.

«Очікування людей — почути, які заходи прийняті за їх підтримки у цей складний період. Наприклад, звільнення від складання звітів, виплат комунальних платежів, податків, стягнень... А ще хочеться почути прогнози фахівців, яким буде світ після цього колапсу», - пише Поклонська у своєму Фейсбук.

Вона також поскаржилася на те, що деякі люди змушені сидіти на карантині в маленьких квартирах, де дихати свіжим повітрям можна тільки через кватирку.

Ще однією проблемою Поклонська вважає велику кількість негативних новин в ЗМІ та медіа. За її словами, через це росіяни вийдуть з карантину озлобленими на весь світ.

«А де вихід? На що людям сподіватися? Чого чекати? Необхідно якось лімітувати таку безнадійність для народу. Люди і так вже доведені до повного відчаю. Після такої самоізоляції ми всі вийдемо з квартир озлобленими на цілий світ», - підсумувала депутат.

Втім, з її тезами погодилися не всі.

«Тобі, Наташка, на користь самоізоляція пішла. Посвіжіла на обличчі, нафарбувалася, на людину стала схожа», «Наталія, Вам треба просто народити! і бажано десь в селі», «Ти б краще в купальнику фотки виставляла», - пишуть люди.

Нагадаємо, Поклонська вирішила помирити Україну і РФ за допомогою віруса.

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