Напруга між Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком стала очевидною на параді Перемоги в Москві

24 червня в Росії відбувся парад з нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом. Одним із запрошених гостей був президент Білорусі Олександр Лукашенко, який прилетів до Москви зі своїм молодшим сином Миколою.

Судячи з поведінки президентів Росії і Білорусі, у відносинах між ними не все так гладко. Так, в мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, як після покладання квітів до вічного вогню Лукашенко демонстративно не став ставати поруч з Путіним, а відійшов до голови Казахстану Касима-Жомарта Токаєва (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Видно, що Путін зауважив такий принизливий для нього «хід» свого білоруського колеги. На відео він кілька разів здивовано озирається у бік Лукашенка.

Втім, сам російський президент раніше також відзначився негарним жестом на адресу Лукашенка. На Червоній площі він демонстративно пройшов повз його сина Миколу, не потиснувши йому руки.

Як повідомляють російські видання, після параду Путін не говорив з Лукашенком. Під час його спілкування з іншими присутніми політиками президент Білорусі «весь цей час тримався позаду» і «ні з ким не спілкувався».

Також відомо, що відразу після параду Лукашенко відправився додому в Мінськ.

Очевидно, усі ці деталі вказують на якусь сварку між Лукашенком і Путіним.

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