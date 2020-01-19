Незважаючи на запевнення деяких експертів в тому, що зміна уряду в Росії ніяк не позначиться на Україні, це не зовсім так

Відставка Кабміну РФ – досить очікуване рішення, щоб підготувати Росію до війни.

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив відомий український блогер Семен Кабакаев.

«Путін хоче закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними рішеннями. Тобто всі рішення міжнародних судів, міжнародних організацій, комісій ООН будуть ігноруватися, якщо вони суперечать Конституції РФ», – пояснив автор.

Він також нагадав, що в 2021 році Збройні Сили РФ завершать процес оновлення та реструктуризації, в рамках якої були побудовані нові бази та випробувані нові ракети. Тому Путін готує не тільки нову ескалацію, але і підганяє під неї законодавство, щоб надалі уникнути міжнародної відповідальності.

Для України, яка вже шість років є для російського президента зоною підвищеної уваги, все це означає тільки одне, вважає Кабакаев:

«Ми повинні в свою чергу посилювати армію і спецслужби... Треба готуватися, що війна буде йти десятиліттями».

Раніше ми писали про те, що Путін продовжить вести бойові дії проти України, прикриваючись пропагандистськими гаслами про «братні народи». Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк.

«То танки з артилерією відправить на Донбас, пояснюючи це своїми симпатіями, то скаже, що все Причорномор'я – це історичні землі Росії. А за історичну справедливість вони тут, як ви знаєте, борються. Ну, точніше, цими псевдоісторичними термінами виправдовують свою зовнішню політику», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, Путін мимоволі прохопився про найближчі плани на Україну.

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