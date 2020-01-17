Американська актриса Норма Майклз померла напередодні в Палм-Спрінгс

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter.

Характерна актриса Норма Майклз зіграла безліч ролей у кіно та на ТБ, ролі, в більшості своїй були епізодичними, але послужний список артистки – просто приголомшує – більше 75 фільмів, багато серіалів. Вона полюбилася українському глядачеві завдяки таким кінострічкам, як «Не жартуйте з Zоханом!», «Божевільні», «Відмінниця легкої поведінки», «Непрохані гості». Також вона блищала в телешоу «Бруклін 9-9», «Король Квінса».

Майклз народилася в LA і дебютувала в якості артистки на шоу Джорджа Гобела у далекому 1954 році. Загалом, колоритну жіночку на екрані американці просто обожнювали, крім того, вони дуже люблять «C. S. I. Місце злочину», де Норма також знімалася.

На момент смерті їй було 95 років, вона померла з природних причин 11 січня.

Раніше також повідомлялося про те, що померла актриса кіно, театру і ТБ Елізабет Селларс.

Актриса була, свого часу, однією з перших красунь Голлівуду – про її смерть засурмили закордонні ЗМІ.

Відомо, що Елізабет Селларс померла на 99-му році життя, її смерть для ЗМІ підтвердили рідні. Артистка відійшла в інший світ 30 грудня, відбулося все у Франції.

Довідка:

Елізабет Селларс народилася в Глазго, Шотландія. Навчалася в Лондонській Королівській академії драматичного мистецтва. Вона стала, свого роду, «іконою» старого Голлівуду. В її активі такі роботи, як «Переслідуваний», «Босонога графиня», також вона знімалася з самим Марлоном Брандо в «Любов імператора Франції».

Загалом артистка знімалася в кіно, починаючи з сорокових – за кілька десятиліть у кіно вона встигла здобути авторитет серед колег і славу однієї з найбільш ефектних красунь Голлівуду.

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