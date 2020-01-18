Найменший чоловік у світі Хагендра Тапа Магар пішов з життя у віці 27 років

Про це йдеться в повідомленні на сайті Книги рекордів Гіннеса, передає Politeka.net.

Відомо, що Тапа Магар останнім часом страждав від проблем з серцем.

Крім цього, як стверджують місцеві журналісти, найменшу людину в світі також підкосили астма та пневмонія.

В ніч на 16 січня Хагендру Тапу Магар госпіталізували у лікарню, а через день він помер.

Як відомо, Хагендра народився 14 жовтня 1992 року в Непалі. У день свого повноліття його зріст був всього лише 65 см, а вага - близько 5,5 кг.

Будучи немовлям, Тапа примудрявся вміститися на долоні своїй матері, Дхани Майї. Через час, коли він став старше, батько носив Тапу в кишені.

Більш того, у найменшої людини в світі залишився рідний брат, якому зараз 13 років. У підлітка немає ніяких проблем зі зростом. Але батьки так і не змогли з'ясувати, чому Тапа народився таким маленьким і з чим пов'язана зупинка зросту.

Раніше ми повідомляли про смерть найстаршого чоловіка на планеті. Етнічний німець Густав Гернет помер на 115-му році життя. Трагедія в його власній квартирі в Гавельберге, Німеччина. Гернета вважають найстарішим жителем ФРН і одним з найстаріших чоловіків на планеті.

Як відомо, в Книзі рекордів Гіннеса поки 116-річний японець Кейн Танака значиться як найстаріший чоловік у світі.

Статистики з Німеччини не можуть точно сказати, чи був померлий найстарішим чоловіком, так як про найстарших громадян ФРН точних даних немає. Але він, напевно, був одним з найстаріших на планеті:

«минулого тижня Густав Гернет відсвяткував свій 114-й день народження (у жовтні 2019) – але тепер найстаріший чоловік Німеччини заснув назавжди», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, померла найстаріша жінка на Землі.

Як писала Politeka, найстарішого в світі людини випадково виявили в аеропорту.

Також Politeka писала, що помер найстаріший чоловік планети: «відразу після дня народження»