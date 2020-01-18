Трирічна Василіса Полякова з міста Жирновська Волгоградської області перемогла в онлайн-конкурсе на звання найкрасивішої трирічної дівчинки Росії

Всього участь у конкурсі взяли понад 50 тисяч дітей, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Дівчинка – з простої сім'ї. Її мама – вчитель початкових класів, батько працює бурильником.

У свої три роки і чотири місяці Василіса добре читає, знає багато фактів з географії, астрономії, ботаніки і природознавства. В її скарбничці вже є одне серйозне досягнення. Вона стала переможцем Всеросійського дитячого онлайн-конкурсу «Міс сонечко».

За словами мами дитини, Олесі, дівчинка була дуже довгоочікуваною. Пара вісім років намагалася завести дітей і вже майже втратила надію, навіть замислювалася про усиновлення, але потай подружжя все ж вірили в диво, і воно сталося.

Батьки душі не чують у дитині. Мама почала читати дівчинці з трьох місяців, навчала з року алфавіту і цифр. До двох років дівчинка вже читала. Дитина знає багатьох художників та їх картини, герби і прапори. У два з половиною роки Василина перемогла в шоу «Краще всіх» на місцевому рівні.

На конкурс «Найкрасивіша дівчинка» Полякови відправили фото дочки і відеоролик. У категорії триліток брали участь більше п'яти тисяч діток, але Василина впевнено перемогла.

Вона вже знає про свою перемогу, але для маленької дівчинки ця подія не стала чимось надприродним.

Нині у дівчинки та її мами одна мрія на двох – здоров'я.

«У Василіси вальгусна деформація шийки стегна. Ми їздили в платні клініки Саратова. Але там всі посилаються один на одного: невролог каже йти до хірурга, а хірург відправляє до невролога. В результаті ми маємо тільки безглузді масажі, точного діагнозу нам ніхто так і не поставив. Тому вилікуватися — найбільша наша мрія з Василиною. Вона не інвалід, через особливості після тривалої ходьби в неї болять ніжки», – розповіла Олеся журналістам.

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