Міддлтон одяглася в стилі 90-х у звичайному, доступному для всіх магазині

Герцогиню Кембриджську спіймали на публіці в одязі з мас-маркету

Так, Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в дешевій мас-маркетовой одязі в стилі 90-х. Її фотографії з'явилися в соцмережі Твіттер на сторінках шанувальників королівської сім'ї, повідомляє Рoliteka.net.

В дешевому одязі герцогиня постала перед дітьми під час одноденного туру по Великобританії. Її сфотографували у дитячому центрі Ely and Careau в Кардіффі.

На фото можна відзначити абсолютно незвичний для Кейт образ. Вона вибрала звичайну водолазку чорного кольору і плісировану довгу спідницю з леопардовим принтом. Зазначимо, що такий був популярним ще в кінці минулого століття.

В мережі користувачі розповіли, що точно така ж спідниця зараз продається в магазинах іспанського бренду Zara і коштує 30 фунтів стерлінгів (961 гривня).

«Я можу повідомити, що Кейт сьогодні носить спідницю Zara за 29,99 фунтів, тому що на мені точно такий же наряд. Ймовірно, з точно такою ж колекції Zara. Підозрюю, що її джемпер трохи дорожче, ніж мій, хоча...», – відзначили в мережі.

Також герцогиня доповнила образ кулоном і сережками під золото з бюджетного бренду біжутерії Accessorise.

«Кембриджська Кетрін в будиночку Кэтс! Кейт сподобалося спілкуватися з дітьми, коли вони гладили своїх морських свинок в цьому маленькому притулок в Кардіффі», – поділилися фотографіями очевидці.

Очевидно, що Кейт Міддлтон намагається відходити від стереотипів королівської сім'ї і діяти за прикладом Меган Маркл одягатися простіше.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон раніше також вразила зовнішністю після втечі Меган Маркл. Принц Вільям з дружиною герцогинею Кембриджської Кейт Міддлтон відвідали інвестиційний саміт великої Британії та Африки, який відбувся в Лондоні.

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