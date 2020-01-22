Миддлтон оделась в стиле 90-х в обычном доступном для всех магазине

Герцогиню Кембриджскую поймали на публике в одежде с масс-маркета

Так, Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой масс-маркетовой одежде в стиле 90-х. Ее фотографии появились в соцсети Твиттер на страничках поклонников королевской семьи, сообщает Рoliteka.net.

В дешевой одежде герцогиня предстала перед детьми во время однодневного тура по Великобритании. Ее сфотографировали в детском центре Ely and Careau в Кардиффе.

На фото можно отметить совершенно непривычный для Кейт образ. Она выбрала обычную водолазку черного цвета и плиссированную длинную юбку с леопардовым принтом. Отметим, что такой был популярным еще в конце прошлого века.

В сети пользователи рассказали, что точно такая же юбка сейчас продается в магазинах испанского бренда Zara и стоит 30 фунтов стерлингов (961 гривна).

«Я могу сообщить, что Кейт сегодня носит юбку Zara за 29,99 фунтов, потому что на мне точно такой же наряд. Вероятно, из точно такой же коллекции Zara. Подозреваю, что ее джемпер чуть дороже, чем мой, хотя...», – отметили в сети.

Также герцогиня дополнила образ кулоном и серьгами под золото из бюджетного бренда бижутерии Accessorise.

«Кэтрин Кембриджская в домике Кэтс! Кейт понравилось общаться с детьми, когда они гладили своих морских свинок в этом маленьком убежище в Кардиффе», – поделились фотографиями очевидцы.

Очевидно, что Кейт Миддлтон пытается отходить от стереотипов королевской семьи и следовать за примером Меган Маркл одеваться попроще.

Напомним, что Кейт Миддлтон ранее также поразила внешностью после побега Меган Маркл. Принц Уильям вместе с женой герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон посетили инвестиционный саммит Великобритании и Африки, который состоялся в Лондоне.

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