Чудово маскує свої емоції і приховує власне обличчя за маскою

Відомий публіцист Олександр Невзоров критично прокоментував характер нового прем'єра РФ Михайла Мішустіна

Він зазначив в ефірі «Ехо Москви», що повине розчарувати росіян, які сподівалися, що після розпуску Парламенту влада в Росії зламається, видихається або втомиться від битви «зі здоровим глуздом, з розвитком, з сучасністю».

«Тому що влада у відмінній формі. Не випадково ключовими фігурами стали найлютіші прихильники тотального контролю та граничної жорсткості управління», - зазначив Невзоров.

До всього іншого він досить в жорсткій формі висловився про новому прем'єрі Російської Федерації Михайла Мишустине. Він попередив росіян не вірити ні його усмішці, ні його жартами, які він так любить розповідати.

Він назвав прем'єра РФ монстром, який чудово маскує свої емоції і приховує власне обличчя за маскою, яку носить перед росіянами.

«Це ще той монстр. Монстр, але ще, на жаль, розумний, який уміє чудово маскуватися і який розуміє, що не треба все відразу викладати. Лякати населення треба… як би втягувати його в цей переляк поступово», - зазначив публіцист.

На його думку, неминуче в Росії буде придушення свобод і сподівань на краще майбутнє. Адже іншого способу продовження своєї влади РФ просто не знає і по-іншому не вміє робити. Вони цього особливо і не приховують, постійно посилюють тиск і тиснуть маленькі повстання.

До всього іншого, Невзоров додав, що не розуміє заборону Путіна мати подвійне громадянство російським депутатам. Публіцист вважає, що такими діями РФ не зможе отримувати цивілізований досвід інших країн, не зможе у них нічому навчитися і загрузне в Росії - країні, яку практично не розвивають.

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