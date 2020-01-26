Раптово помер один з найбільш суперечливих священиків РПЦ і затятий прихильник Кремля Всеволод Чаплін

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ

"Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин приїхала швидка констатувала смерть", - повідомив агентству «Інтерфакс» парафіянин храму Феодора Студита Олександр Петрунько.

Зазначимо, що Чапліну було 52 роки. Він був настоятелем московського храму святого Феодора Студита біля Нікітських воріт. Також вона займався суспільно-політичною діяльністю, зокрема входив до складу громадської палати Союзної держави Росії і Білорусі.

Чаплін відомий завдяки ярої підтримки курсу Володимира Путіна і вкрай неоднозначних висловлювань. Зокрема, він виступав проти науки, не визнавав теорію еволюції, хотів створити в РФ "православні дружини" для боротьби з грішниками і інакомислячими. Чаплін вважав, що у багатьох зґвалтуваннях винні самі жінки. Крім того, він закликав вбивати ракетними ударами політичних емігрантів.

Також він підтримував практично всі дії Кремля. Так, війну в Сирії він називав «священної боротьбою».

Нагадаємо, що представникам РПЦ в Україні необхідно домовлятися з можливим переможцем виборів президента України шоуменом Володимиром Зеленським. Про це у своєму телеграм-каналі «Православна політика» заявив протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, зазначивши, що потрібно вимагати «письмових гарантій».

«Традиціоналістів треба досягати домовленостей з лідером гонки. Вимагаючи письмових гарантій припинення гонінь на канонічну Церкву, повернення політемігрантів і критиків «європейського вибору» в політику і суспільне життя перед виборами в Раду, призначення міністром культури (він курирує релігію) Юрія Бойко чи Василя Анісімова (голова прес-служби УПЦ МП — Ред.). Останній може стати і профільним заступником по релігії», – вважає російський священнослужитель.

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