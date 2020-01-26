Найпотужніший землетрус в Туреччині вже забрала життя 38 людей і призвев до сильних руйнувань

Як ми вже повідомляли, землетрус на сході Туреччини відбувся в п'ятницю ввечері, близько 20:55 за київським часом. Магнітуда поштовхів становила 6,8 балів, а повторних – від 5,4 до 3,3 балів. Осередок землетрусу знаходився в місті Сивридже, провінція Элязыг, на глибині 6,7 км

При цьому влада країни повідомляють нові подробиці рятувальної операції. Вже відомо, що жертвами трагедії стало, щонайменше, 38 людей.

Дані призвело Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

Поки рятувальники працюють над порятунком залишилися під завалами людей, в мережі продовжують викладати жуктие кадри наслідків трагедії.

Вже відомо, що щонайменше 45 людей вдалося вытащиться з під завалів живими.

В турецькому уряді повідомили, що надали тимчасовий притулок для понад 15 тисяч людей, чиї будинки знесла руйнівна стихія.

Як раніше повідомляла Politeka.net земля вступила в шосту еру масового вимирання і через 10 років люди можуть не вижити. Таку резонансну заяву зробили на офіційному сайті ООН (Організація Об'єднаних Націй прим.ред).

Людям необхідно якнайшвидше зменшити забруднення повітря, щоб врятувати дику природу від вимирання. Це необхідно зробити до 2030 року інакше наслідки будуть незворотними.

Світ зіткнувся з "безпрецедентними темпами" зникнення різних видів флори і фауни. Цунамі, пожежі і землетруси лише мала частина того, що має сколыхнуть світ у майбутньому.

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