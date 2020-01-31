Російський президент Володимир Путін ніколи не піде з влади добровільно, оскільки нікому не вірить і не має ніяких гарантій власної безпеки

Таку думку у своєму блозі для «Обозревателя» висловив російський політолог Дмитро Орєшкін.

Зараз у Кремлі активно розмірковують над тим, як зберегти ВВП при владі після 2024 року, коли закінчується його президентський термін. Ідея зі створенням Союзної держави, яку він міг би очолити, провалилася через незговірливість білоруського лідера Олександра Лукашенка. Такий варіант, як приєднати Казахстан, – загрожує суттєвими витратами.

Тому зараз у Росії сконцентрувалися на двох основних варіантах:

«Перейти в статус прем'єра – більше повноважного, ніж президент, або створити нову структуру, яка буде височіти над усіма діючими і при цьому не бути виборним президентом», – уточнив автор.

Питання збереження влади життєво важливе для Путіна, і для цього є дві причини.

Перша – це повторення логіки Сталіна, котрий свято вірив, що якщо він піде, всіх придушать, «як кошенят». Тому російський президент непохитний у тому, що його місія – охороняти рубежі батьківщини від ворогів, підняти країну з колін і змусити весь світ її поважати. На його думку, ніхто краще за нього самого з цим не впорається. І плювати, що він загнав Росію у глухий кут, з якого немає виходу, крім як у Китай, Північну Корею або Іран.

Друга – залежність від свого ж оточення.

«За Путіним стоять групи інтересів, які не дозволяють йому піти. По-перше, це комерційні інтереси, всякі «сєчіни» і «роттенберги», які не можуть його відсунути. Вони розуміють, що ніякі гарантії їх непосильно нажите їх не захистять. Тільки особисто Володимир Путін», – уточнив Орєшкін.

Як тільки він піде, олігархи, котрих він виростив, почнуть боротьбу між собою, не гребуючи навіть силовими ресурсами, що означає прямий шлях Росії до громадянської війни.

Проте є ще й третя причина, про яку не прийнято згадувати, – його особиста і психологічна властивість. Чоловік, який збудував своє правління на брехні і порушенні всіх мислимих законів і гарантій, просто нікому і нічому не вірить.

«Його доля, хочеш-не хочеш, але доведеться залишитися при владі до гробової дошки, як товариш Сталін», – резюмував політолог.

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