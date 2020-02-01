Російський співак Микола Басков засвітився в компанії зі скандально відомим патріархом Російської православної церкви Кирилом

Співак привітав главу РПЦ з одинадцятою річницею сходження на престол.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому позує поруч з партиархом Кирилом і своїм колегою Ігорем Крутим. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

«На урочистому прийомі з нагоди ХІ річниці Інтронізації Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила», - написав Басков.

Зазначимо, далеко не всім фоловерам співака це припало до душі. Не обійшлося без критики і высмеиваний.

«Мільйонери прийшли в гості до мільярдерові!!!», «За порятунком до Христа чортів видно за версту», «Дуже приємно Цар!», «Таке відчуття що Крутий і Басков накурені і бояться спалитися», «Не дарма в народі кажуть. "Менти колишніми не бувають"», «Ну це сміх», «Ой лучшеб ви не викладали з путінським корінцем», «Д... в рясі((( хрещений тато☠️ основний грішник», «Той самий випадок, коли можна сміливо стверджувати - поп зірка», «Позорище», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Микола Басков не вперше опиняється в компанії патріарха Кирила. Співак не втрачає можливості привітати главу РПЦ з різних приводів.

Нагадаємо, 1 лютого - день інтронізації патріарха Кирила. 11 років тому, в 2009 році, відбувся помісний собор Російської православної церкви (РПЦ). На ньому був обраний новий предстоятель — патріарх Московський Кирило.

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