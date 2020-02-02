В центрі епідемії смертоносного коронавірусу будівельники завершують зведення грандіозної лікарні на 1000 осіб

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на китайське інформаційне агентство Сіньхуа.

Будівництво лікарні для лікування хворих смертноносным коронавірусом в китайському мегаполісі Ухань завершили в рекордно стислі терміни - всього за 10 днів.

Площа гігантської лікарні склала 25 тис. кв. м. В госпіталь на роботу вже прибули 1400 військових медиків.

Кадри розгорнулася будівництва дійсно вражають уяву.

Зазначимо, що навіть такий супер-лікарні може не вистачити для локалізації епідемії. Адже за останню добу більш ніж на 3000 зросло число заражених. Це абсолютний рекорд.

Вибухове зростання збіглося зі створенням і введенням нових експрес-тестів, які допомагають виявити вірус всього за 15 хвилин. До цього в Китаї зростання інфікованих був 1500 на добу, а тестів випускалося не більше 2000.

Тепер тестів стали робити більше і перевіряти більше людей за добу. Тому так сильно зросло число заражених.

Раніше ми відзначали, що число жертв смертоносного коронавируса перевищила 300 осіб.Національна комісія з охорони здоров'я в Пекіні повідомила про нові 45 жертви. Також в Китаї підтвердили ще 2590 нових випадків зараження, 1921 з яких — у провінції Хубей, де почався спалах смертельного вірусу.

Саме в Хубэй зафіксовані всі смертельні випадки від коронавіруса в Китаї. За останніми даними, загальне число інфікованих в провінції складає 9 074 людини. 1118 з них знаходяться у важкому стані, а 444 — в критичному стані. Ще 43 121 все ще перебувають під наглядом на предмет зараження.

Також, вже зафіксована перша смерть від коронавіруса за межами Китаю. На Філіппінах від коронавіруса з Китаю помер 44-річний пацієнт.

Нагадаємо, Україну охопила істерія, аптеки спорожніли через коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, епідемія коронавіруса побила рекорд, Китай зважився на відчайдушний крок.

Також Politeka писала, що з'явилося екстрене рішення ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом.