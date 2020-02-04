До свого посту пропагандистка прикріпила відео, яке так боляче її зачепило

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на вчинок президента Туреччини Реджепа Ердогана в Україні

Реджеп Ердоган перед офіційними переговорами з Володимиром Зеленським у Києві урочисто привітав український почесний караул знаменитої фрази "Слава Україні!".

Як повідомляє Politeka.net, ця подія вивело з себе Ольгу Скабєєву, яка посипала погрозами в бік Ердогана на своєму особистому Телеграм-каналі.

Одіозна пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму телеграм-каналі прокоментувала відео і заявила з неприхованою погрозою, що російська влада уважно стежить і слухає те, що робить і говорить Ердоган в Україні.



"А турецькому президентові хочу сказати, що ми тут в Росії все бачимо і чуємо!" - написала скандальна Скабєєва.

До свого посту пропагандистка прикріпила відео, яке так боляче її зачепило.

Також раніше повідомлялося, що російські пропагандисти Ольга Скабєєва і її чоловік Євген Попов вибухнули нахабними погрозами в бік України.

Бурхлива дискусія розгорілася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Темою дискусії стали слова В'ячеслава Володіна, який заявив про нібито можливий вихід з кількох областей України.

Чоловік Скабєєвой Євген Попов, не приховуючи єхидною усмішки, заявив, що Росія нібито без особливих проблем може приєднати до себе значні частини суверенної держави.

Нагадаємо, що пропагандистка Скабєєва залякала українців каральними заходами.

Як повідомляла Politeka, путінський пропагандист несподівано накинувся на бойовиків "ДНР".

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