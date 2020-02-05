Президента Росії Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка чекає однакова доля

Таку думку озвучив російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович в інтерв'ю Хартыя 97 (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, що Лукашенко, що Путін дотримуються авторитарних режимів правління, вони ніколи не зможуть еволюціонувати, а обваляться рано чи пізно.

Російський письменник також додав, що немає сенсу вгадувати, який з режимів впаде першим.

"Це два авторитарних режиму, які приречені саме на обвалення. На жаль, на обвалення, а не на еволюційний вихід. Ніяких виборів не буде нормальних ні при Лукашенку, ні при Путіні, це вже зрозуміло. А далі як матінка-природа розпорядиться", – заявив Шендерович.

Він також зазначив, що обвалення режимів завжди відбувається несподівано, для прикладу він згадав історію інших країн. Наприклад, письменник згадав головний урок революцій Єгипту і Арабських країн: за місяць до падіння Мубарака стояла повна стабільність. Про це доповідали розвідки світу.

"Це відбувається по клацанню. Як ніби щось ламається, якась соломинка ламає спину верблюда. Передбачити неможливо", - резюмував Шендерович.

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