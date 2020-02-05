Пасажирський літак потрапив в страшну НП, людей довелося терміново евакуювати з місця події

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Haberturk в Twitter.

Так, літак з пасажирами врізався в огорожу в аеропорту імені Сабіхи Гекчен в Стамбулі. Постраждали 52 людини зі 177 пасажирів.

Уточнюється, що літак здійснював внутрішній рейс зі Стамбула в Ізмір. З невідомої причини він зійшов з ВПП, після чого врізався в огорожу і запалав.

Пізніше стало відомо, що пасажирів літака евакуювали після інциденту.

Як повідомлялося раніше, один з пасажирів позбувся улюблених вихованців, коли летів в Шереметьєво.

Під час перельоту з Нью-Йорка до Москви 22 січня, загинули двоє котів. У ще одного діагностували обмороження. Господар Максим Чумаченко винить у всьому авіакомпанію.

Чумаченко займається офіційної перевезенням домашніх вихованців, але в цей раз він віз своїх кішок американської породи колор-пойнт. Під час польоту або транспортування з аеропорту дві кішки померли від отриманих травм, а ще в однієї ветеринар діагностував обмороження.

«У мене повинна була бути швидка вивантаження їх, тому що пріоріті-вантажі повинні обслуговуватися в першу чергу. Там мені щось промимрили, що у нас тварини знімаються з борту останніми», — поділився сам Максим Чумаченко.

Він додав, що все-таки отримав від співробітників складу дві зламані перенесення з котами, в однієї з них «дно пішло в стелю», — зверху її навіть перев'язали мотузкою. Третя переноска летіла трансфером до Софії без видачі в Москві.

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