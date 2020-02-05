Імпічмент президента США Дональда Трампа зазнав гучного фіаско, оскільки сенатори провалили голосування

Про це Politeka з посиланням на трансляцію, яку вів телеканал CNN.

Так, доленосне засідання у справі про імпічмент Трампу почалося в 23:00. Для того, щоб оголосити відсторонення президента від влади, сенаторам потрібні були дві третіх голосів. Як відомо, республіканці в Сенаті мають 53 голоси, а демократи - 47.

За результатами голосування, невинним Трампа назвали 52 сенатори. У той же час 48 осіб погодилися, що імпічмент повинен бути доведеним до кінця.

Як повідомлялося раніше, причиною запуску процесу імпічменту президента США Дональда Трампа стала телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася відразу після закінчення президентських виборів в нашій країні.

Американського лідера звинуватили в тому, що він чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування проти сім'ї свого головного суперника на майбутніх виборах Джо Байдена.

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Перед голосуванням демократи і республіканці більше 6 годин обговорювали справу імпічменту.

За першу статтю - зловживання владою - проголосували 230 конгресменів з необхідних 216. Проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.

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