Скандальний топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов жорстко пройшовся по Україні

Зокрема пропагандист розкритикував українців за відмову від усієї "радянської спадщини", а також причепився до економічної ситуації в Україні, ігноруючи той факт, що в РФ економіка в жалюгідному стані.

Чергові безглузді заяви він озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на російському каналі Росія 1.

Соловйова розлютили заяви експерта з питань освіти і культури, голови Інституту Нацпам'яті Дробовича Антона, який висловив готовність демонтувати герб СРСР з монументальної скульптури "Батьківщина-Мати".

"Ви ідіоти? У вас грошей немає. Ви нищите. Ви обдурили свій народ... Ви як і раніше готові витратити шалені гроші на боротьбу з радянськими символами. Ви вже все, що могли, радянське знищили, включаючи економіку. Стали від цього тупими і жебраками. І так нічого і не зрозуміли", - заявив Соловйов, звертаючись до українських експертів у студії.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов видав нову маячну ідею про Україну.

Так, він заявив, що Україна у 2014 році нібито хотіла закликати війська Німеччини на кордон з РФ. Він зазначив, що нібито такими діями Україна ледь не "розв'язала Третю світову війну".

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав Соловйова, з'явилося яскраве відео.

Як повідомляла Politeka, путінський пропагандист несподівано накинувся на бойовиків "ДНР".

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