Скандальний топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна нібито не зможе повернути Донбас, а повинна повзати на колінах, вимолюючи прощення

Черговий маразм "любитель Путіна" озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на російському каналі Росія 1.

Він згадав слова держсекретаря США Майка Помпео, який заявив, що Вашингтону взагалі "не цікаві проблеми Києва", а пізніше додав, що "питання з Кримом для України закрите". Неадекватний Соловйов в'їдливо зауважив, що Україні пора забути і про Донбас.

Пропагандист, відомий своїми українофобними заявами, звинуватив Україну у війні на Донбасі та вбивстві мирного населення. А також додав, що Донецьк і Луганськ ніколи не повернуться до складу України.

"І "ДНР", і "ЛНР" забудьте! З однієї простої причини: ви навіть не розумієте, що перед ними повинні вибачатися. Ви до нього прийшли, і ви їх вбиваєте, ви 6 років отруюєте їм життя, ви 6 років про них брешете і обстрілювали. Ви повинні ще довго вимолювати у них прощення! Забудьте про них так само, як про Крим. Зрозумійте, все, крапка", – поділився своїми маячними фантазіями пропагандист Соловйов.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов видав нову маячну ідею про Україну.

Так, він заявив, що Україна у 2014 році нібито хотіла закликати війська Німеччини на кордон з РФ. Він зазначив, що нібито такими діями Україна ледь не "розв'язала Третю світову війну".

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав Соловйова, з'явилося яскраве відео.

Як повідомляла Politeka, путінський пропагандист несподівано накинувся на бойовиків "ДНР".

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