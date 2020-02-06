Скандальный топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев жестко прошелся по Украине

В частности пропагандист раскритиковал украинцев за отказ от всего "советского наследия", а также прицепился к экономической ситуации в Украине, игнорируя тот факт, что в РФ экономика в плачевном состоянии.

Очередные бредовые заявления он озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на российской канале Россия 1.

Соловьева разозлили заявления эксперта по вопросам образования и культуры, главы Института Нацпамяти Антона Дробовича, который высказал готовность демонтировать герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-Мать".

"Вы идиоты? У вас денег нет. Вы нищие. Вы обманули свой народ... Вы по-прежнему готовы потратить сумасшедшие деньги на борьбу с советскими символами. Вы уже все, что могли, советское уничтожили, включая экономику. Стали от этого тупыми и нищими. И так ничего и не поняли", - заявил Соловьев, обращаясь к украинским экспертам в студии.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист России Владимир Соловьев выдал новую бредовую идею об Украине.

Так, он заявил, что Украина в 2014 году якобы хотела призвать войска Германии на границу с РФ. Он отметил, что якобы такими действиями Украина едва не "развязала Третью мировую войну".

Напомним, что Харламов сокрушительно размазал Соловьева, появилось яркое видео

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.