Пізніше Лукашенко прокоментував чутки про його хворобу

У мережі з'явилася інформація про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито тяжко хворий

За деякими даними проблеми зі здоровьев пов'язані з серцем, нібито через це він проходив лікування в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє видання Дні.ру.

В ОАЕ президент Білорусі перебував близько десяти днів. Офіційні ЗМІ повідомляли, що глава держави весь цей час вів переговори з керівництвом країни.

Один з активістів Олександр Хамратов спробував дізнатися в адміністрації президента Білорусі про справжню мету візиту Лукашенка в ОАЕ. Йому відповіли, що відповідну інформацію можна знайти в ЗМІ, конкретних видань йому не називали.

"У блогерів інша інформація. Популярний телеграм-канал NEXTA повідомив, що Лукашенко таємно лікувався в ОАЕ. Нібито він перебував в елітній клініці, куди поїхав відразу з аеропорту. Діагноз президента строго засекречений", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Лукашенко прокоментував чутки про свою хворобу. За його словами, він бігав в день по 15 кілометрів.

"Правда, написали, що я вмираю", – заявив глава Білорусі.

Також раніше повідомлялося, що Білорусь буде купувати нафту в інших країнах, навіть якщо вона буде дорожче російської.

Таку заяву зробив президент республіки Олександр Лукашенко. За його словами, таке рішення він прийняв, щоб "не стояти на колінах" перед Росією.

"Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі. Щоб кожен рік 31 грудня не стояти на колінах", – заявив Лукашенко.

Крім того, він підкреслив, що Білорусь не буде платити премії російським нафтовим компаніям.

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