Відомий колишній регбіст вирішив розправитися з власною сім'єю, про що сказала його дружина в останній момент

Як повідомляє Politeka, це розповідається в Telegram-каналі Mash.

«Ця жахлива історія сталася в місті Брісбен. Роуен Бакстер — у минулому відомий регбіст, зараз вже закінчив кар'єру. Сьогодні він посадив у машину свою дружину Ганну, двох доньок і сина і підпалив. Дітям було всього шість, чотири і три роки», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що сам спортсмен і троє його дітей були на задньому сидінні і загинули прямо в машині.

«…рятувальники виявили машину вже охопленої вогнем. Ханна ж встигла вискочити. За словами очевидців, які намагалися надати їй першу допомогу, вона кричала: «Він облив мене бензином». Проте врятувати жінку не вдалося, від отриманих травм вона померла в лікарні», - пдчеркивается в тексті повідомлення.

На даний момент нічого не відомо про мотиви, які спонукали спортсмена на таку звірячу розправу.

Як повідомлялося раніше, 59-річну Шеріл Сандерс, каскадера і дублера знаменитих голлівудських красунь, застрелили в Огайо в США.

Разом з нею вбили і її колишній чоловік, 56-річний Річард Рід Сандерс. Інцидент стався 12 лютого.

Підозрюваний у вбивстві вже затриманий. Чоловік по імені Ліндсей Дункан заявив, що відкрив стрілянину в цілях самооборони. За його словами, колишня пара Сандерсов "влаштувала засідку" на них з дружиною, так що вони самі винні, що їх убили.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

Як повідомляла Politeka, зупинилося серце знаменитої актриси-українки «її вродою захоплювалися мільйони».