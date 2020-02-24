Страшна НП переполошила мирне містечко – на святі масляної «неадеват» влетів у натовп на авто
Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter. Відомо, що автомобіль в'їхав у натовп на карнавалі в німецькому місті Фолькмарсен, в результаті чого 15 осіб було поранено, серед них – діти.
Перші кадри з німецького Фолькмарзена лякають – все на тротуарах перетворилося на купу уламків, розірваних речей, на асфальті валяється їжа; багато поліції і медиків працюють на місці НП. Люди в паніці бігають, кричать:
«Нападник затриманий, заявили в поліції», - діляться місцеві інформацією в мережі і додають:
«Все сталося під час карнавалу в Розенмонтагу - останній день масляної Mercedes задавив кілька людей, в тому числі дітей. Водій зараз дає свідчення».
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