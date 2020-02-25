Незвичайну ситуацію зафіксували українські вчені, які знаходяться на антарктичній станції "Академік Вернадський"
Про те, що відбувається, і кадрами моторошного видовища поділилися на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук Міністерства освіти і науки України, передає Politeka.net.
Фото кривавого снігу зробив український вчений-біолог Андрій Зотов. Виявилося, що ніякої "жорстокої бійні" не було, а всьому виною водорості.
Так, червоно-малинове забарвлення снігу надають мікроскопічні снігові водорості - хламідомонади Chlamydomonas nivalis. Вони не бояться високих температур і зберігаються в снігу на протязі всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді якраз літо), спори починають проростати.
Крім хлорофіла їх клітини містять також червоний каротиновой шар - тому на снігу виникають червоні плями, як від малинового джему.
Вчені відзначають, що як тільки настануть холоди цвітіння снігу припиниться.
Цей пост на сторінці Міністерства викликав переполох в українців. Багато хто здивувався дивовижною природою.
"Виглядає досить моторошно. Якщо не знати, що це водорості, то справді можна подумати, що там відбулася якась масакра ! 😰"
"Ну чому ж жахливо 🤔🤔🤔Гарно☘☘☘"
"Згадала фільм "Багряний пік""
"Жах! Наче кривавий сніг!"
Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Вчені вважають, що це аномально. Правда, поки що Всесвітня метеорологічна організація не підтвердила новий рекорд.
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