Незвичайну ситуацію зафіксували українські вчені, які знаходяться на антарктичній станції "Академік Вернадський"

Про те, що відбувається, і кадрами моторошного видовища поділилися на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук Міністерства освіти і науки України, передає Politeka.net.

Фото кривавого снігу зробив український вчений-біолог Андрій Зотов. Виявилося, що ніякої "жорстокої бійні" не було, а всьому виною водорості.

Так, червоно-малинове забарвлення снігу надають мікроскопічні снігові водорості - хламідомонади Chlamydomonas nivalis. Вони не бояться високих температур і зберігаються в снігу на протязі всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді якраз літо), спори починають проростати.

Крім хлорофіла їх клітини містять також червоний каротиновой шар - тому на снігу виникають червоні плями, як від малинового джему.

Вчені відзначають, що як тільки настануть холоди цвітіння снігу припиниться.

Цей пост на сторінці Міністерства викликав переполох в українців. Багато хто здивувався дивовижною природою.

"Виглядає досить моторошно. Якщо не знати, що це водорості, то справді можна подумати, що там відбулася якась масакра ! 😰"

"Ну чому ж жахливо 🤔🤔🤔Гарно☘☘☘"

"Згадала фільм "Багряний пік""

"Жах! Наче кривавий сніг!"