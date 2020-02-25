Російський рок-музикант, лідер групи ДДТ розповів Юрій Шевчук не сприймає протистояння між Україною і Росією

Про це він заявив інтерв'ю RFI.

За словами музиканта і українці, і росіяни знаходяться в однаковому становищі.

"Важливо не додавати зла в цьому світі, в цю нескінченну боротьбу. "Слава Україні!", "Слава Росії!", А живуть-то хре**во і ті, і інші. Слава-то де? Слава кому? Одні і ті ж циніки при владі — і там, і там. Як я можу вітати цей пихатий пропагандистський чад? Думаю, нам до слави — і українцям, і росіянам років сто, коли наші прості люди почнуть жити нормально", - заявив він.

А винуватцем такого становища в Україні і Росії він вважає політичну еліту, яка рве "нас наївних просто в різні сторони".

"З багатьох хороших людей намагаються зробити злих. Я хочу знайти не захід, а саме ноту, яка зробила б нас усіх чистішим і добрішим. Старі буддисти кажуть, що якщо твої слова породжують ненависть, то значить, що ти неправильно висловився, не додумав", — сказав він.