Незвичайне весілля пройшло в індійському штаті Орісса в селі Бариян 23 лютого

Представники народності сантали, які живуть в Індії, влаштували однорічній дитині та собаці одруження з піснями, танцями під звуки барабанів і загальною радістю (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Робилося це для того, щоб відлякати злих духів від дитини. Навколо молодят зібралися гості: малюк сидів у традиційному для такого випадку костюмі, а рудого песика тримали поряд, по праву руку.

У санталів є традиція, якщо у малюка перший зуб прорізується на верхній десні, значить, він може бути підданий атаці нечистих міфічних створінь. Тому ця народність проводить спеціальний ритуал - весілля з собакою.

Такі ритуали мають за мету тільки відлякування злих духів. Так що, коли хлопчик виросте, зможе спокійно одружитися, "не розлучаючись" з собакою.

Раніше ми повідомляли, як у штаті Андхра-Прадеш в Індії весільні гуляння закінчилися справжньою трагедією - 15 загиблих і шестеро поранених. Так, гості весільної церемонії їхали в автобусі, коли сталося зіткнення з легковим авто. Тринадцять людей загинули на місці, ще двоє померли в лікарні.

До цього страшне ДТП сталося у околицях міста Удайпур індійського штату Раджастан. Вантажівка на великій швидкості влетіла у весільну процесію, яка йшла біля краю дороги. В результаті постраждали 18 осіб, 13 загинули, включаючи чотирьох дітей. Водій заявив, що не помітив людей.

Також ми розповідали, що в Індії народилася дитина з лякаючою аномалією - чотирма ногами і трьома руками.

Так, 24-річна дівчина народила двійнят - здорового хлопчика і згадану унікальну дівчинку. Лікарі вважають, що у неї повинна була бути трійня, але дівчинка "злилася" в процесі розвитку зі своїм братом або сестрою.

Про проблеми молода мама не знала, оскільки жодного разу за весь час вагітності не проходила УЗД.

"Другий комплект" ніг і третя рука знаходяться на животі дитини. Медики впевнені, що їх можна видалити.

Нагадаємо, дитина з лякаючою аномалією народився в Індії: «повинна була бути трійня», фото не для слабкодухих

Як повідомляла Politeka, дитина навиворіт: малюк народився зі страшною аномалією тіла, кадри не для слабкодухих