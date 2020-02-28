Центр столиці охопила масштабна пожежа, служителям правопорядку довелося терміново евакуювати людей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на французькі ЗМІ.
Так, пожежа спалахнула на залізничному вокзалі в Парижі Гар-де-Ліон. Пожежникам довелося терміново евакуювати людей з будівлі.
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На даний момент район оповив густий дим та полум'я. На місці інциденту працюють кілька пожежних машин. В ході евакуації почалися зіткнення з рятувальниками. Причиною стало перешкоджання висновку людей.
Пізніше з'ясувалося, що пожежа спровокувала група протестувальників. Так вони висловили незгоду з концертом конголезької співачки Фалли Ипупы.
Раніше ми писали, що піщана буря накрила іспанські Канарські острови, де знаходяться тисячі туристів на відпочинку.
На островах скасували польоти літаків. Тисячі людей зібралися в аеропортах. Через деякий іспанська авіакомпанія повідомила, що відновлені польоти, крім в міжнародному аеропорту Тенеріфе-Південний. Уряд попросив місцевих жителів не виходити з дому і не їздити нікуди час не їздити.
В неділю все було відкладено 822 рейсу в аеропортах. Також є великий шанс пожеж на островах. З одного острова довелося евакуювати людей, так як поки літаки не можуть літати, гасити їх буде нічим.
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