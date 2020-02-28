Центр столиці охопила масштабна пожежа, служителям правопорядку довелося терміново евакуювати людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на французькі ЗМІ.

Так, пожежа спалахнула на залізничному вокзалі в Парижі Гар-де-Ліон. Пожежникам довелося терміново евакуювати людей з будівлі.

Breaking: Massive fire at Gare de Lyon train station in Paris, France. A protest against a Congolese singer who supports the current Congo President was taking place in the area. pic.twitter.com/cVm6sCoM3Q — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 28, 2020

На даний момент район оповив густий дим та полум'я. На місці інциденту працюють кілька пожежних машин. В ході евакуації почалися зіткнення з рятувальниками. Причиною стало перешкоджання висновку людей.

Пізніше з'ясувалося, що пожежа спровокувала група протестувальників. Так вони висловили незгоду з концертом конголезької співачки Фалли Ипупы.

Раніше ми писали, що піщана буря накрила іспанські Канарські острови, де знаходяться тисячі туристів на відпочинку.

На островах скасували польоти літаків. Тисячі людей зібралися в аеропортах. Через деякий іспанська авіакомпанія повідомила, що відновлені польоти, крім в міжнародному аеропорту Тенеріфе-Південний. Уряд попросив місцевих жителів не виходити з дому і не їздити нікуди час не їздити.

В неділю все було відкладено 822 рейсу в аеропортах. Також є великий шанс пожеж на островах. З одного острова довелося евакуювати людей, так як поки літаки не можуть літати, гасити їх буде нічим.

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