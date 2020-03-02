Російський хокеїст клубу НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін, який є топ-спортсменом РФ, обрушився з критикою на адресу президента РФ Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net своє невдоволення владою і тим, що відбувається в Росії Панарін висловив в інтерв'ю YouTube-каналу "Всьому Головін" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Думаю, Путін вже не розуміє, де добре, а де погано, Мені здається, йому психологічно вже не так просто тверезо оцінювати ситуацію. Є багато людей, які кажуть йому якісь речі і підводять його до рішень. Якщо тобі всі двадцять років говорити, який ти молодець і все правильно робиш, ти хіба будеш бачити свої помилки?", - сказав Панарін.

Хокеїст навів приклад США, де президент може бути обраний максимум на два терміни, а також висловив думку, що Путін засидівся у влади.

Крім того, він додав, що в законі РФ особливо не виросла, а також додав, що у нього є претензія до Путіна, адже той "довго сидить, та нікому не дає керувати".

"Так, Путін засидівся у влади. Мені не подобається беззаконня. Чоловік 20 років при владі, і ніяк в законі ми не виросли. На жаль тим 70%, які за нього голосують, правда і не потрібна. За нього голосують, тому що немає іншого гідного варіанту, немає свободи слова, каналів, які розповіли б бабусям правду", - зазначив спортсмен.



Варто відзначити, що Панарін зараз проживає в США і виступає за клуб Національної хокейної ліги Нью-Йорк Рейнджерс".

У складі збірної Росії ставав срібним призером чемпіонату світу-2015, а також бронзовим призером ЧС-2016 і 2017.

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