Российский хоккеист клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, который является топ-спортсменом РФ, обрушился с критикой в адрес президента РФ Владимира Путина

Как сообщает Politeka.net, свое недовольство властью и происходящим в России Панарин высказал в интервью YouTube-каналу "Всему Головин" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Думаю, Путин уже не понимает, где хорошо, а где плохо, Мне кажется, ему психологически уже не так просто трезво оценивать ситуацию. Есть много людей, которые говорят ему какие-то вещи и подводят его к решениям. Если тебе все будут двадцать лет говорить, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты разве будешь видеть свои ошибки?", - сказал Панарин.

Хоккеист привел пример США, где президент может быть избран максимум на два срока, а также выразил мнение, что Путин засиделся у власти.

Кроме того, он добавил, что в законе РФ особо не выросла, а также добавил, что у него есть претензия к Путину, ведь тот "долго сидит, никому не дает".

"Да, Путин засиделся у власти. Мне не нравится беззаконие. Человек 20 лет у власти, и никак в законе мы не выросли. К сожалению тем 70%, которые за него голосуют, правда и не нужна. За него голосуют, потому что нет другого достойного варианта, нет свободы слова, каналов, которые рассказали бы бабушкам правду", - заметил спортсмен.



Стоит отметить, что Панарин сейчас проживает в США и выступает за клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".

В составе сборной России становился серебряным призером чемпионата мира-2015, а также бронзовым призером ЧМ-2016 и 2017.

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