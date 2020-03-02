Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив з гучною загрозою на адресу України

Загроза від пропагандиста прозвучала під час дискусії з українськими гостями в ефірі власної програми на телеканалі "Росія 1".

Також він поставив ультиматум Україні, заявивши, що якщо Збройні сили не будуть відведені з фронту на сході, то держава втратить всю свою територію до Києва.

Так, все почалося з того, що політолог Василь Вакаров, намагаючись зупинити пропагандистські заяви своїх опонентів, зазначив, що його цікавить виключно одне питання: як відновити мир на Донбасі.

У відповідь на це Соловйов сказав йому, що бачить лише єдиний спосіб - відведення із зони конфлікту українських військ.

Однак тут у розмову вступив український громадський діяч Вадим Трюхан, який наголосив, що такого не буде ніколи, оскільки жоден відповідальний керівник держави піде на такий дурний крок.

"Не відведете армію - втратите територію до Києва", - категорично і самовпевнено завершив діалог ведучий, який майже в кожній програмі намагається озвучувати подібні загрози путінської Росії по відношенню до суверенної Україні.

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