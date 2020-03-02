Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с громкой угрозой в адрес Украины

Угроза от пропагандиста прозвучала во время дискуссии с украинскими гостями в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1".

Также он поставил ультиматум Украине, заявив, что если Вооруженные силы не будут отведены с фронта на востоке, то государство потеряет всю свою территорию до Киева.

Так, все началось с того, что политолог Василий Вакаров, пытаясь остановить пропагандисткие речи своих оппонентов, отметил, что его интересует исключительно один вопрос: как восстановить мир на Донбассе.

В ответ на это Соловьев сказал ему, что видит лишь единственный способ - отвод из зоны конфликта украинских войск.

Однако здесь в разговор вступил украинский общественный деятель Вадим Трюхан, который подчеркнул, что такого не будет никогда, поскольку ни один ответственный руководитель государства не пойдет на такой глупый шаг.

"Не отведете армию - потеряете территорию до Киева", - категорично и самоуверенно завершил диалог ведущий, который почти в каждой программе пытается озвучивать подобные угрозы путинской России по отношению к суверенной Украине.

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