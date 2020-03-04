Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вразив черговою маревною заявою

Так, він вибухнув гучними погрозами про наступ Росії на територію України. Зокрема цинічно заявив, що військ країни-агресора ні на Донбасі, але коли вони там з'являться, українцям нібито доведеться рятуватися втечею.

Чергова порція божевільних погроз прозвучала під час ефіру пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Все почалося з того, що Соловйова розлютили слова українського громадського діяча Вадима Трюхана про те, що після повного виведення військових формувань Російської Федерації з Донбасу, Україні вдасться за два тижні відновити контроль над кордоном і припинити кровопролиття.

Він у люті відповів своєму опоненту, намагаючись переключити увагу глядачів з реального варіанту завершення конфлікту на міфи про "велич" російських окупантів:

"Росія вийде з Донбасу тоді, якщо спочатку туди увійде. А якщо Росія увійде на Донбас, то вас треба буде ловити на кордоні з Польщею! Ви вбили 10 тисяч жителів Донбасу!".

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив з гучною погрозою на адресу України.

Крім того, він поставив ультиматум Україні, заявивши, що якщо Збройні сили не будуть відведені з фронту на сході, то держава втратить всю свою територію до Києва.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

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