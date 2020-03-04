Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев поразил очередным бредовым заявлением

Так, он разразился громкими угрозами о наступлении России на территорию Украины. В частности цинично заявил, что войск страны-агрессора нет на Донбассе, но когда они там появятся, украинцам якобы придется спасаться бегством.

Очередная порция безумных угроз прозвучала во время эфира пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Все началось с того, что Соловьева разозлили слова украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что после полного вывода военных формирований Российской Федерации с Донбасса, Украине удастся за две недели восстановить контроль над границей и прекратить кровопролитие.

Он взбешенно ответил своему оппоненту, пытаясь переключить внимание зрителей с реального варианта завершения конфликта на мифы о "величии" российских оккупантов:

"Россия выйдет из Донбасса тогда, если сначала туда войдет. А если Россия войдет на Донбасс, то вас надо будет ловить на границе с Польшей! Вы убили 10 тысяч жителей Донбасса!".

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с громкой угрозой в адрес Украины.

Кроме того, он поставил ультиматум Украине, заявив, что если Вооруженные силы не будут отведены с фронта на востоке, то государство потеряет всю свою территорию до Киева.

Напомним, что Харламов сокрушительно размазал пропагандиста Соловьева, появилось яркое видео

Как сообщала Politeka, украинский мультфильм напугал до чертиков Скабееву

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.