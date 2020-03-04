Топ-пропагандиста Кремля Ольга Скабєєва ніяк не може залишити Україну в спокої і продовжує робити скандальні заяви

Так, Скабєєва підтримала ідею депутата нелегітимної Держдуми Костянтина Затуліна, який заговорив про об'єднання України і Росії в єдине державне формування.

Вона зазначила, що таким чином буде відроджено СРСР. Безглузда дискусія виникла в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Розмова пропагандистки і депутата розпочався з обговорення видачі на Донбасі російських паспортів і реакції на це України.

"Якщо президент Зеленський це сприйняв як якийсь особистий виклик, ну, він про це сказав: "Ми будемо видавати українське громадянство". Ну, заради Бога! На це відреагував наш президент – ми всі отримаємо тоді українське, вони всі отримають тоді російське, і в такій формі відновиться загальний цивільний простір", – висловився Затулін.

Його думку тут же підхопила одіозна Скабєєва, яка вигукнула: "Хай живе Радянський союз!".

Також раніше повідомлялося, що гості пропагандистської телепередачі Ольги Скабєєвої захопилися обговоренням України і заявляли, що наша країна нібито "розірвана на частини". Крім того, вони кидали цинічні фрази про українських політиків, скандальна Скабєєва навіть назвала Зеленського "жалюгідним". Причин таких слів вона не стала називати.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

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