Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, який підтримує агресивну політику Путіна, зробив скандальну заяву про Україну

Він заявив, що Україна нібито розпадеться, якщо не відмовиться від проросійськи налаштованої частини свого суспільства.

В якості прикладу він навів досвід Франції, яка свого часу відмовилася від Алжиру. Шахназаров висловив упевненість в тому, що Україна не зможе перебувати в двох векторах розвитку одночасно, оскільки це нібито закінчиться її зникненням.

Маячну ідею пропагандист озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим".

"У Франції у 50-ті був потужний рух правих націоналістів. Треба сказати де Голль тоді проявив себе як справжній лідер – він задавив їх і відмовився від Алжиру. Він вивіз мільйон французів, які народилися там. Це була частина Франції в той час", – почав підводити розмову до безглуздих пропозицій Шахназаров.

Він заявив, що говорить все це до того, що Україні також, як колись Франції, треба визначаться з ким вони. Також, він поділився своїми імперськими фантазіями для майбутнього України. Режисер також заявив, що Україна це великий уламок радянської і Російської імперії, одержаний в результаті дурниці російських політиків, які відштовхнули цю частину.

"Україні треба насамперед визначатися – або вона робить мононаціональну державу, але тоді вам треба по-доброму відмовитися від тієї частини суспільства, яке не хоче з вами бути, або вам потрібно зберігати багатонаціональний характер з орієнтацією на Росію. Іншого шляху немає! І там, і тут не можна перебувати. Рано чи пізно вас життя приведе до розділу вже історично. Це буде набагато гірше" – заявив режисер.