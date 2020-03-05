Відомий російський режисер Карен Шахназаров, який підтримує агресивну політику Путіна проти України, зробив скандальну заяву

В ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" Шахназаров вибухнув безпідставними претензіями в бік України.

Так, він цинічно звинуватив Україну у зраді Росії. При цьому він промовчав про те, що країна-агресор позбавила її 7% території і розв'язала війну на Донбасі.

"В принципі Україна, як би виходить, зрадила Росію. Вона стала не на ту сторону. У момент, коли вона відчула, що буде така сутичка, вона перебігла і не соромлячись говорить це. І це після трьохсотрічних спільних перемог! Це взагалі підла позиція, дуже підла, на жаль. Ми говоримо, що братський народ. Він братський, але знаєте, в сім'ях так буває: часом не дай Бог таких родичів, що краще вже з чужими мати справу", заявив скандальний Шахназаров.

Його тут же підтримала топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який заявив, що свою зраду Україна нібито підтвердила, коли вирішила прагнути до членства в НАТО.

Також раніше повідомлялося, що скандальний російський режисер, директор "Мосфільму" Карен Шахназаров зробив українофобну заяву.

Так, він заявив, що всі біди України нібито відбуваються через її відмову від "загальних російських коренів".

Крім того, він видав маразматичний фейк про те, що кавказці, угро-фіни і українці мають спільне походження.