Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который поддерживает агрессивную политику Путина, сделал скандальное заявление об Украине

Он заявил, что Украина якобы распадется, если не откажется от пророссийски настроенной части своего общества.

В качестве примера он привел опыт Франции, которая в свое время отказалась от Алжира. Шахназаров выразил уверенность в том, что Украина не сможет находиться в двух векторах развития одновременно, поскольку это якобы закончится ее исчезновением.

Бредовую идею пропагандист озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

"Во Франции в 50-ые было мощное движение правых, националистов. Надо сказать де Голль тогда проявил себя как настоящий лидер – он задавил их и отказался от Алжира. Он вывез миллион французов, которые родились там. Это была часть Франции в то время", – начал подводить разговор к нелепому предложению Шахназаров.

Он заявил, что говорит все это к тому, что Украине также, как когда-то Франции, надо определятся с кем они. Также, он изложил свои имперские фантазии для будущего Украины. Режиссер также заявил, что Украина это большой осколок советской и Российской империи, получившийся в результате глупости русских политиков, которые оттолкнули эту часть.

"Украине надо прежде всего определяться – либо она делает мононациональное государство, но тогда вам надо по-хорошему отказаться от той части общества, которая не хочет с вами быть, либо вам нужно сохранять многонациональный характер с ориентацией на Россию. Другого пути нет! И там, и сям нельзя находиться. Рано или поздно вас жизнь приведет к разделу уже исторически. Это будет гораздо хуже" – заявил режиссер.