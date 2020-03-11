Взрыв прогримів на території залізничної військової частини в Підмосков'ї в середу, 11 березня

В результаті постраждали чотири солдати, один з них у важкому стані (у нього множинні осколкові поранення і відірвана кисть).

Як повідомляє Telegram-канал Mash, причиною НП в селищі Лохвиця став вибух газового балона. Зараз на місці події працюють спеціальні служби.

За інформацією LIFE SHOT, солдати в гаражі різали метал газовим зварюванням. Саме в той момент у приміщенні прогримів вибух.

Самі серйозні травми отримав 21-річний Єгор Карамашев. Також у лікарні, за даними Telegram-каналу 112, госпіталізували ще трьох строковиків: Владислава Тихонова, Івана Ігумнова та Олександра Насибяна.

Нагадаємо, 5 березня п'ять російських військових постраждали при вибуху у військовій частині під Печенгой Мурманської області

У прес-службі Північного флоту підтвердили, що п'ятеро військовослужбовців-контрактників отримали незначні травми.

Вибух стався під час планових занять з бойової підготовки з-за «грубого порушення вимог безпеки». У Північному флоті відзначили, що в результаті цього спрацював малопотужний імітаційний заряд типу «вибухпакет».

Як повідомив Telegram-канал 112, при відпрацюванні ведення бойових дій за допомогою безпілотних апаратів сталася НП. Оператор втратив керування і один з коптеров звалився на землю. Прикріплена до нього імітаційна бомба вибухнула.

що Знаходяться поруч контрактники отримали осколкові і вибухові поранення. Попередньо, троє з них - у важкому стані. Зараз постраждалих негайно перевозять у військовий госпіталь Сєвєроморська.

Агентство «СеверПост» підтвердило з посиланням на свої джерела, що в селище вертольотом відправили лікарів з окружного госпіталю.

Міноборони Росії жодних офіційних коментарів не дає.

Печенга — селище поблизу російськи-норвезького кордону. У ньому дислокується 200-а окрема мотострілецька бригада Північного Флоту.

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