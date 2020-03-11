Взрыв прогремел на территории железнодорожной воинской части в Подмосковье в среду, 11 марта
В результате пострадали четыре солдата, один из них в тяжелом состоянии (у него множественные осколочные ранения и оторвана кисть).
Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной ЧП в поселке Луховицы стал взрыв газового баллона. Сейчас на месте происшествия работают специальные службы.
По информации LIFE SHOT, солдаты в гараже резали металл газовой сваркой. Именно в тот момент в помещении прогремел взрыв.
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Самые серьезные травмы получил 21-летний Егор Карамашев. Также в больницы, по данным Telegram-канала 112, госпитализировали еще троих срочников: Владислава Тихонова, Ивана Игумнова и Александра Насибяна.
Напомним, 5 марта пять российских военных пострадали при взрыве в воинской части под Печенгой Мурманской области
В пресс-службе Северного флота подтвердили, что пятеро военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы.
Взрыв произошел во время плановых занятий по боевой подготовке из-за «грубого нарушения требований безопасности». В Северном флоте отметили, что в результате этого сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет».
Как сообщил Telegram-канал 112, при отработке ведения боевых действий с помощью беспилотных аппаратов произошло ЧП. Оператор потерял управление и один из коптеров рухнул на землю. Прикреплённая к нему имитационная бомба взорвалась.
Находящиеся рядом контрактники получили осколочные и взрывные ранения. Предварительно, трое из них - в тяжёлом состоянии. Сейчас пострадавших экстренно перевозят в военный госпиталь Североморска.
Агентство «СеверПост» подтвердило со ссылкой на свои источники, что в поселок вертолетом отправили врачей из окружного госпиталя.
Минобороны России никаких официальных комментариев не дает.
Печенга — поселок близ российски-норвежской границы. В нем дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада Северного Флота.
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