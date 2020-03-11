Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, яка часто робить українофобні заяви, в вкотре пригрозила Україні включенням до складу Росії

Пропагандистка відзначилася скандальним випадом у бік України, зазначивши, що не відділяє її від Російської Федерації і країни вважає єдиним цілим.

Нахабну територіальну претензію прислужниця путінського режиму озвучила під час дискусії в студії своєї пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Спір між ведучою та її гостями студії розв'язався після того, як одіозний секретар президії партії "Справедлива Росія" Олександр Романович безцеремонно звернувся до українців, назвавши їх своїми співвітчизниками.

"Я вас називаю співвітчизниками, бо вітчизна у нас одна", - заявив він, єхидно посміхаючись.

Такий зухвалий випад не залишився без уваги українського суспільно діяча, який був у студії, він відразу заперечив опоненту, підкресливши, що Україна і Росія є різними країнами, і це не варто обговорювати, розмріючись про злиття України та РФ.

"Це ви собі придумали! Бачите, яка у нас позиція: країна у нас одна, ви скоро в неї повернетеся", - посміхаючись, вклинилася в розмову одіозна Скабеева.

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